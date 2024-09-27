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Защитник молодежной сборной Украины перенес операцию и начал процесс реабилитации

Премьер-лига
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Евгений Павлюк начал восстановление после травмы

Защитник молодежной сборной Украины перенес операцию и начал процесс реабилитации

Фото: ФК Ворскла

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Защитник "Ворсклы" и молодежной сборной Украины Евгений Павлюк уже появился в расположении полтавской команды, но тренируется по индивидуальной программе.

Напомним, что 15 сентября в матче УПЛ с "Рухом" 15 (0:0) игрока заменили из-за перелома пятой плюсневой кости на ноге. Футболист перенес операцию и уже начал восстановительный процесс.

Ожидается, что Евгений вернется в строй в конце ноября и сможет принять участие в декабрьских поединках 16 и 17 тура УПЛ с "Шахтером" и "Левым берегом".

Клубный лазарет полтавского клуба уже покинули Андрей Бацула и Виктор Корниенко, которые в общей группе готовятся к поединку 8 тура с "Зарей", который пройдет 30 сентября.

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Ворскла (Полтава) Евгений Павлюк
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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