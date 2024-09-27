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Защитник молодежной сборной Украины перенес операцию и начал процесс реабилитации
Евгений Павлюк начал восстановление после травмы
Фото: ФК Ворскла
Защитник "
Напомним, что 15 сентября в матче УПЛ с "Рухом" 15 (0:0) игрока заменили из-за перелома пятой плюсневой кости на ноге. Футболист перенес операцию и уже начал восстановительный процесс.
Ожидается, что Евгений вернется в строй в конце ноября и сможет принять участие в декабрьских поединках 16 и 17 тура УПЛ с "Шахтером" и "Левым берегом".
Клубный лазарет полтавского клуба уже покинули Андрей Бацула и Виктор Корниенко, которые в общей группе готовятся к поединку 8 тура с "Зарей", который пройдет 30 сентября.
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