Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек Ингульца - о скандале с Поворознюком: Вы журналисты, хотите, чтобы вас больше смотрели, набирать лайки, комментарии
Роман Волохатый поделился мнением об Александре Поворознюке
instagram.com/fcinhulets
Полузащитник "
- Как вы относитесь к недавним нецензурным комментариям со стороны президента "Ингульца" в адрес одного из спортивных журналистов?
- Я считаю, что каждый человек – это личность. Я не имею права критиковать кого-то. Полагаю, что каждый должен отвечать за свои слова самостоятельно. Понимаете, у меня есть свое мнение, у президента есть свое мнение, у вас есть свое мнение. Это вопрос к отдельному человеку. Я точно знаю, что президент вкладывает серьезные деньги, и ему не безразличен украинский футбол. Непонятно, почему была такая реакция, мы видим только верхушку айсберга. Вы, журналисты, хотите, чтобы вас больше смотрели, набирать лайки, комментарии.
- По вашему мнению, журналист спровоцировал президента "Ингульца"?
– Я не знаю, все может быть. Это футбольный мир, для футбола это обычные вещи. Такое происходит и у нас, и за границей – это нормальное явление.
– У вас было личное общение с президентом "Ингульца" Александром Поворознюком? Поделитесь своим впечатлением от Александра Поворознюка.
- Наш президент – это личность, которую все знают. Это человек, который дал мне возможность развиваться на самом высоком уровне. Я ему за это очень благодарен. Он действительно любит футбол. У меня было с ним личное общение, когда я подписывал контракт с клубом. Все спокойно, по делу. Он поздравил меня с подписанием соглашения и пожелал успехов в команде. Все.
Популярное сейчас
- Верес - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Довбик здесь, Рома - не очень. Обзор итальянских СМИ по итогам матча Рома - Атлетик
- Ребров не вызовет двух лидеров на октябрьские матчи сборной Украины
- Первая победа Колоса и очередной погром от Шахтера. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО