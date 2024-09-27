Хавбек Ингульца - о скандале с Поворознюком: Вы журналисты, хотите, чтобы вас больше смотрели, набирать лайки, комментарии

Полузащитник " Ингульца " Роман Волохатый порассуждал о личности президента петровского клуба Александра Поворознюка.

- Как вы относитесь к недавним нецензурным комментариям со стороны президента "Ингульца" в адрес одного из спортивных журналистов?

- Я считаю, что каждый человек – это личность. Я не имею права критиковать кого-то. Полагаю, что каждый должен отвечать за свои слова самостоятельно. Понимаете, у меня есть свое мнение, у президента есть свое мнение, у вас есть свое мнение. Это вопрос к отдельному человеку. Я точно знаю, что президент вкладывает серьезные деньги, и ему не безразличен украинский футбол. Непонятно, почему была такая реакция, мы видим только верхушку айсберга. Вы, журналисты, хотите, чтобы вас больше смотрели, набирать лайки, комментарии.

- По вашему мнению, журналист спровоцировал президента "Ингульца"?

– Я не знаю, все может быть. Это футбольный мир, для футбола это обычные вещи. Такое происходит и у нас, и за границей – это нормальное явление.

– У вас было личное общение с президентом "Ингульца" Александром Поворознюком? Поделитесь своим впечатлением от Александра Поворознюка.

- Наш президент – это личность, которую все знают. Это человек, который дал мне возможность развиваться на самом высоком уровне. Я ему за это очень благодарен. Он действительно любит футбол. У меня было с ним личное общение, когда я подписывал контракт с клубом. Все спокойно, по делу. Он поздравил меня с подписанием соглашения и пожелал успехов в команде. Все.