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Матч Верес - Шахтер из-за тревоги начнется на 20 минут позднее

Премьер-лига
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Матч Верес - Шахтер из-за тревоги начнется на 20 минут позднее

nkveres.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 27 сентября, матчем "Верес" - "Шахтер" стартует 8-й тур УПЛ.

Изначально матч должен был начаться в 18:00, но из-за воздушной тревоги начало было несколько сдвинуто. Новое время начало матча – 18:20.

Стартовые составы команд здесь.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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