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Матч Верес - Шахтер из-за тревоги начнется на 20 минут позднее
Все из-за наших конченых соседей
nkveres.com
Сегодня, 27 сентября, матчем "Верес" - "Шахтер" стартует 8-й тур УПЛ.
Изначально матч должен был начаться в 18:00, но из-за воздушной тревоги начало было несколько сдвинуто. Новое время начало матча – 18:20.
Стартовые составы команд
Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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