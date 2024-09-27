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Буряк: Динамо Шовковского на порядок выше Динамо Луческу

Премьер-лига
Обновлено

Экспертное мнение о нынешнем состоянии Динамо

Буряк: Динамо Шовковского на порядок выше Динамо Луческу

Новина українською

Бывший игрок и тренер "Динамо" Леонид Буряк высказался о нынешнем состоянии киевской команды.

"Нельзя постоянно играть с одним форвардом. В матчах с "Зальцбургом" в квалификации Лиги чемпионов, может, как раз и не хватило еще одного форварда. То же можно сказать о недавнем матче с "Рухом" в чемпионате.

Но в любом случае команда Шовковского на порядок выше команды Луческу. Хотя, безусловно, нужно поблагодарить румынского специалиста за то, что при его правлении "Динамо" стало чемпионом, завоевало Кубок Украины и Суперкубок Украины. Не каждый тренер может это сделать. Но, повторюсь, мне более привлекательна команда Шовковского. И у нее при этом есть пути развития. Может, уже в этом сезоне появится несколько новых футболистов из юношеской команды "Динамо", игра которых будет увлекать болельщиков. Главное, что у команды Шовковского есть и глубина состава, и скелет. А также есть от кого отталкиваться — Ярмоленко, Бущан, Буяльский, Шапаренко.

Скажем, в матче "Динамо" - "Рух" я получил удовольствие от игры динамовцев. Одна проблема – результат. Не хватает ударов по воротам. "Динамо" было всегда бьющей командой. Если Лобановский спрашивал, сколько ты ударов нанес в первом тайме, а ты ответишь, что пять, то он скажет: "Да нет, даже слышать не хочу!". Так что, мое мнение, "Динамо" нужно "садиться" на удары. Без ударов не будет голов", - сказал Буряк.

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Леонид Буряк Динамо (Киев)
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Источник:
dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
27.09.2024 в 19:36
storm_ua (Николаев)27.09.2024 в 16:52В чём то согласен с Буряком. Но с такими заявлениями типа " раньше был только Шевченко" это не правда. Помимо Шевы был Ребров, был Гусын, Залужный, Сошо, Ворунин...
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Комментарии 9
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Просто Квашин (Харків)
27.09.2024 в 19:36
storm_ua (Николаев)27.09.2024 в 16:52В чём то согласен с Буряком. Но с такими заявлениями типа " раньше был только Шевченко" это не правда. Помимо Шевы был Ребров, был Гусын, Залужный, Сошо, Ворунин...
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0
1
Gican85 (Киев)
27.09.2024 в 19:48
Лужный, Ващук, Калитвенцев, Белькевич, Хацкевич, Каладзе, Гусин, Головко, Косовский
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Gican85 (Киев)
27.09.2024 в 19:52
Несмачный
 
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Просто Квашин (Харків)
27.09.2024 в 19:35
Ка.цапи обісрані вступили в дискусію... Неначе люблять і переживають за легендарне ДИНАМО....
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
27.09.2024 в 19:29
Правильно, Буряк. Шовковський розумний і сучасний тренер, Хтось там гавкає, а караван йде, нам своє робити.
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Gican85 (Киев)
27.09.2024 в 19:33
Ой, свежо предание... Так же говорили и про Хацкевича, и про Михайличенко, и про Луческу, и ПРО Шовковского - сейчас говорят, а потом и про другое "динамоское сердце" (Ярмоленко) и т.д и т.п.
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storm_ua (Николаев)
27.09.2024 в 19:25
Луческу как лис в курятнике, его все ненавидят.
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Gican85 (Киев)
27.09.2024 в 19:29
Ну нельзя же ненавидеть "динамовские сердца", поэтому остается ненавидеть - Луческу
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Gican85 (Киев)
27.09.2024 в 19:24
На порядок - это в 10 раз. Что Буряк курит?
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