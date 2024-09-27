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Буряк: Динамо Шовковского на порядок выше Динамо Луческу
Экспертное мнение о нынешнем состоянии Динамо
Бывший игрок и тренер "
"Нельзя постоянно играть с одним форвардом. В матчах с "Зальцбургом" в квалификации Лиги чемпионов, может, как раз и не хватило еще одного форварда. То же можно сказать о недавнем матче с "Рухом" в чемпионате.
Но в любом случае команда Шовковского на порядок выше команды Луческу. Хотя, безусловно, нужно поблагодарить румынского специалиста за то, что при его правлении "Динамо" стало чемпионом, завоевало Кубок Украины и Суперкубок Украины. Не каждый тренер может это сделать. Но, повторюсь, мне более привлекательна команда Шовковского. И у нее при этом есть пути развития. Может, уже в этом сезоне появится несколько новых футболистов из юношеской команды "Динамо", игра которых будет увлекать болельщиков. Главное, что у команды Шовковского есть и глубина состава, и скелет. А также есть от кого отталкиваться — Ярмоленко, Бущан, Буяльский, Шапаренко.
Скажем, в матче "Динамо" - "Рух" я получил удовольствие от игры динамовцев. Одна проблема – результат. Не хватает ударов по воротам. "Динамо" было всегда бьющей командой. Если Лобановский спрашивал, сколько ты ударов нанес в первом тайме, а ты ответишь, что пять, то он скажет: "Да нет, даже слышать не хочу!". Так что, мое мнение, "Динамо" нужно "садиться" на удары. Без ударов не будет голов", - сказал Буряк.
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