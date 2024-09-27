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УПЛ. Верес - Шахтер 1:1. Ровенчане заслуженно отбирают очки у чемпиона

Премьер-лига

Не та игра, которую ожидаешь от дончан

УПЛ. Верес - Шахтер 1:1. Ровенчане заслуженно отбирают очки у чемпиона

Фото: Верес

Виктор Иванчук Автор UA-Футбол
Новина українською

УПЛ. 8 тур

27.09.2024. "Авангард", Ровно

Главный арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Верес - Шахтер 1:1

"Верес": Кожухарь - Протасевич (Гакман 46), Гончаренко, Вовченко, Смиян - Дахновский (Шарай 66), Яго (Мрвальевич 71), Клец, Луан - Годя (Куция 46), Степанюк (Гайдучик 46)

"Шахтер": Резник - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике - Бондаренко, Крыськив, Судаков - Педриньо (Зубков 46), Траоре (Егиналду 72), Невертон

Предупреждения: Годя 21, Шарай 70

Голы: Клец 81 - Судаков 64 (пен)

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Комментарии
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aleks68
27.09.2024 в 20:26
опять на те же грабли.ослы необучаемые.гнать пушича поганой метлой.после проигрыша аталанте надеюсь дойдёт.и срне с палкиным прочистить одно место.тут заступались за бондаренко. ..... ему цена в базарный день.о .....савине -вообще нет слов.лучше болеть за кого-нибудь другого чем за этих .....пижонов.
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Комментарии 3
aleks68
27.09.2024 в 20:26
опять на те же грабли.ослы необучаемые.гнать пушича поганой метлой.после проигрыша аталанте надеюсь дойдёт.и срне с палкиным прочистить одно место.тут заступались за бондаренко. ..... ему цена в базарный день.о .....савине -вообще нет слов.лучше болеть за кого-нибудь другого чем за этих .....пижонов.
Ответить
1
0
andy1973 (Рівне)
27.09.2024 в 20:23
Той рідкий випадок коли футболісти чули що казав тренер а той був більш зваженим. Верес вітаю. Добре що кроти не встигли відпочити.
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
27.09.2024 в 20:21
Верес, молодці! Не гірше Болоньї :)
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