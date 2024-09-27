УПЛ. Верес - Шахтер 1:1. Ровенчане заслуженно отбирают очки у чемпиона

опять на те же грабли.ослы необучаемые.гнать пушича поганой метлой.после проигрыша аталанте надеюсь дойдёт.и срне с палкиным прочистить одно место.тут заступались за бондаренко. ..... ему цена в базарный день.о .....савине -вообще нет слов.лучше болеть за кого-нибудь другого чем за этих .....пижонов.