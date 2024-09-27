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УПЛ. Верес - Шахтер 1:1. Ровенчане заслуженно отбирают очки у чемпиона
Не та игра, которую ожидаешь от дончан
Фото: Верес
УПЛ. 8 тур
27.09.2024. "Авангард", Ровно
Главный арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
Верес - Шахтер 1:1
"Верес": Кожухарь - Протасевич (Гакман 46), Гончаренко, Вовченко, Смиян - Дахновский (Шарай 66), Яго (Мрвальевич 71), Клец, Луан - Годя (Куция 46), Степанюк (Гайдучик 46)
"Шахтер": Резник - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике - Бондаренко, Крыськив, Судаков - Педриньо (Зубков 46), Траоре (Егиналду 72), Невертон
Предупреждения: Годя 21, Шарай 70
Голы: Клец 81 - Судаков 64 (пен)
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aleks68
27.09.2024 в 20:26
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