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Федецкий: Шахтер закупил игроков на 150 миллионов евро, а продал за полмиллиарда
Артем привел пример удачного ведения футбольного бизнеса в Украине
Фото: ФК Шахтер Донецк
Экс-защитник "
"В Украине для кого-то футбол – это игрушка. Для кого-то – бизнес. По всей Европе футбол воспринимается как бизнес и коммерция, но и в Украине есть удачные примеры.
Тот же "Шахтер", который закупил игроков на 150 миллионов евро, а продал за полмиллиарда – это удачная коммерция. К этому прибавляем еще футбольные успехи: Кубок УЕФА, многократный чемпион Украины.
Федецкий: Кроме Днепра и Днепра-1 у Коломойского были Кривбасс, Волынь, Арсенал и Карпаты. И все исчезали
Чтобы клуб был бизнесом, его нужно делать с правильными людьми, которые действительно будут заинтересованы в развитии проекта. А не так, как сейчас, когда у некоторых клубов есть средства и возле них начинают разные шуты крутиться, чтобы заработать, своего футболиста загнать и тому подобное", - сказал Федецкий.
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