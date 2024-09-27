Федецкий: Шахтер закупил игроков на 150 миллионов евро, а продал за полмиллиарда

Экс-защитник " Шахтера " Артем Федецкий порассуждал о том, как сделать украинские клубы прибыльными.

"В Украине для кого-то футбол – это игрушка. Для кого-то – бизнес. По всей Европе футбол воспринимается как бизнес и коммерция, но и в Украине есть удачные примеры.

Тот же "Шахтер", который закупил игроков на 150 миллионов евро, а продал за полмиллиарда – это удачная коммерция. К этому прибавляем еще футбольные успехи: Кубок УЕФА, многократный чемпион Украины.

Федецкий: Кроме Днепра и Днепра-1 у Коломойского были Кривбасс, Волынь, Арсенал и Карпаты. И все исчезали

Чтобы клуб был бизнесом, его нужно делать с правильными людьми, которые действительно будут заинтересованы в развитии проекта. А не так, как сейчас, когда у некоторых клубов есть средства и возле них начинают разные шуты крутиться, чтобы заработать, своего футболиста загнать и тому подобное", - сказал Федецкий.