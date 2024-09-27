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Додо рассказал, как выезжал из Украины в Венгрию в грузовом поезде после начала полномасштабного вторжения
"Это было что-то ужасное"
Фото: ФК Шахтер
Экс-защитник "
"Де Дзерби в "Шахтере" начал менять мой способ игры. Я уже был не просто крайним защитником, а больше нападающим и игроком середины поля. Он также использовал меня в качестве полузащитника.
Я не могу забыть поездку из Киева в Будапешт в грузовом поезде. Из вагонов мы все видели, это было что-то ужасное.
После ухода из "Шахтера" я полгода пробыл в Бразилии и очень страдал", – сказал Додо.
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