Додо рассказал, как выезжал из Украины в Венгрию в грузовом поезде после начала полномасштабного вторжения

Экс-защитник " Шахтера " Додо, который сейчас играет за "Фиорентину", вспомнил о периоде карьеры в составе "горняков" и о выезде из Украины после начала полномасштабного вторжения России.

"Де Дзерби в "Шахтере" начал менять мой способ игры. Я уже был не просто крайним защитником, а больше нападающим и игроком середины поля. Он также использовал меня в качестве полузащитника.

Я не могу забыть поездку из Киева в Будапешт в грузовом поезде. Из вагонов мы все видели, это было что-то ужасное.

После ухода из "Шахтера" я полгода пробыл в Бразилии и очень страдал", – сказал Додо.