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Додо рассказал, как выезжал из Украины в Венгрию в грузовом поезде после начала полномасштабного вторжения

Премьер-лига

"Это было что-то ужасное"

Додо рассказал, как выезжал из Украины в Венгрию в грузовом поезде после начала полномасштабного вторжения

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Экс-защитник "Шахтера" Додо, который сейчас играет за "Фиорентину", вспомнил о периоде карьеры в составе "горняков" и о выезде из Украины после начала полномасштабного вторжения России.

"Де Дзерби в "Шахтере" начал менять мой способ игры. Я уже был не просто крайним защитником, а больше нападающим и игроком середины поля. Он также использовал меня в качестве полузащитника.

Я не могу забыть поездку из Киева в Будапешт в грузовом поезде. Из вагонов мы все видели, это было что-то ужасное.

После ухода из "Шахтера" я полгода пробыл в Бразилии и очень страдал", – сказал Додо.

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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Михаил Черныш
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