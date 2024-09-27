Карпаты - Полесье: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Львы" против "волков", или же битва "зеленых". В субботу украинских болельщиков ожидает очное противостояние львовских "Карпат" и житомирского "Полесья".

Сейчас подопечные Владислава Лупашко расположились в нижней части турнирной таблицы УПЛ, а команда Имада Ашура идет среди лидеров украинского первенства.

В прошлом же туре "Карпаты" в гостях минимально обыграли одесский "Черноморец", а "Полесье" - на своем поле разошлось миром с черкасским ЛНЗ.

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Поединок 8-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Карпаты" - "Полесье" состоится в субботу, 28-го сентября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет во Львове, на стадионе "Украина".

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).