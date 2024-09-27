Шахтер на 65-й минуте с пенальти вымучил гол в матче с Вересом. ВИДЕО

27 сентября матчем "Верес" - "Шахтер" стартует 8-й тур УПЛ.

В первом тайме игра была довольно пресной, а вот после перерыва "горняки" все-таки вымучили свой гол.

Крыськив откровенно подставился в штрафной и получил по ногам от Смияна – пенальти, который уверенно реализовал Судаков.

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1:0 для "горняков" на 65-й минуте.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.