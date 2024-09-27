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Верес не сдается и сравнял счет в матче с Шахтером. ВИДЕО
А играть осталось минут 10
instagram.com/veres.club
27 сентября матчем "Верес" - "Шахтер" стартует 8-й тур УПЛ.
В первом тайме игра была довольно пресной, а вот после перерыва "горняки" активизировались и все-таки вымучили свой гол с пенальти, который уверенно реализовал Судаков.
Впрочем, "Верес" не сдался и смог отыграться – после потери Судакова в центре поля ровенчане организовали контратаку, которая, казалась, захлебнулась, но Клец вторым темпом как рукой метров с 20-ти закинул мяч под штангу.
1:1 на 81-й минуте.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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