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Пушич: С точки зрения игры мы провели качественный матч с Вересом, не было только реализации
Горняки снова потеряли очки
shakhtar.com
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич дал флэш-комментарий после
"Матч был не сложный для нас, особенно во втором тайме. Создали много моментов, но, к сожалению, случился момент с голом. Недопустимо делать такие ошибки в центре поля.
Мы не забили второй гол, и так случается, что ты не всегда получаешь то, что заслуживаешь.
Матч не сложный был, мы сами сделали его сложным. Ошибка, безусловно, привела к голу, но самая большая ошибка в том, что не реализовали свои моменты. Но с точки зрения игры мы провели качественный матч, не было только реализации", – сказал Пушич.
Напомним, что после 7 сыгранных матчей в УПЛ в активе "горняков" всего 13 очков.
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