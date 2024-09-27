Пушич: С точки зрения игры мы провели качественный матч с Вересом, не было только реализации

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич дал флэш-комментарий после матча 8-го тура УПЛ с "Вересом", который завершился вничью 1:1.

"Матч был не сложный для нас, особенно во втором тайме. Создали много моментов, но, к сожалению, случился момент с голом. Недопустимо делать такие ошибки в центре поля.

Мы не забили второй гол, и так случается, что ты не всегда получаешь то, что заслуживаешь.

Матч не сложный был, мы сами сделали его сложным. Ошибка, безусловно, привела к голу, но самая большая ошибка в том, что не реализовали свои моменты. Но с точки зрения игры мы провели качественный матч, не было только реализации", – сказал Пушич.