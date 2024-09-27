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Пушич: С точки зрения игры мы провели качественный матч с Вересом, не было только реализации

Премьер-лига
Обновлено

Горняки снова потеряли очки

Пушич: С точки зрения игры мы провели качественный матч с Вересом, не было только реализации

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич дал флэш-комментарий после матча 8-го тура УПЛ с "Вересом", который завершился вничью 1:1.

"Матч был не сложный для нас, особенно во втором тайме. Создали много моментов, но, к сожалению, случился момент с голом. Недопустимо делать такие ошибки в центре поля.

Мы не забили второй гол, и так случается, что ты не всегда получаешь то, что заслуживаешь.

Матч не сложный был, мы сами сделали его сложным. Ошибка, безусловно, привела к голу, но самая большая ошибка в том, что не реализовали свои моменты. Но с точки зрения игры мы провели качественный матч, не было только реализации", – сказал Пушич.

Напомним, что после 7 сыгранных матчей в УПЛ в активе "горняков" всего 13 очков.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
27.09.2024 в 22:30
storm_ua (Николаев)27.09.2024 в 16:52В чём то согласен с Буряком. Но с такими заявлениями типа " раньше был только Шевченко" это не правда. Помимо Шевы был Ребров, был Гусын, Залужный, Сошо, Ворунин...
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Комментарии 9
avatar
Просто Квашин (Харків)
27.09.2024 в 22:30
storm_ua (Николаев)27.09.2024 в 16:52В чём то согласен с Буряком. Но с такими заявлениями типа " раньше был только Шевченко" это не правда. Помимо Шевы был Ребров, был Гусын, Залужный, Сошо, Ворунин...
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0
0
storm_ua (Николаев)
27.09.2024 в 22:08
Просто Квашин (Харків)27.09.2024 в 21:18З суддею розрахувались чи із-за нічейного результата......квашин.мразота , эй путлеровский выродок, нет в украинском слова "нічЕйного"....читай по слогам падаль...нічИйного. Так что кремлекрыс, подгорает о4ко, как я тебя вскрываю что ты украинского нифига не знаешь)) запомни квашин, путлеровский ты 4леносос, не было и не будет в украинском языке слова "унилий" нет слова " пе*ик" нет слова " вражда" и т.д по списку....ты питарас мохнатый еще скажи что поребрик это украинское слово...клоун
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0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.09.2024 в 22:04
набирай высоких скоростных атлетичных игроков, которые могут улучшить отбор, дать динамику и включить игру на втором этаже, а то с этими пигмеями и тщедушными подливами такая фигня будет постоянно!
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storm_ua (Николаев)
27.09.2024 в 22:10
Где их взять? Этих быстрых и атлетичных..
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.09.2024 в 22:15
искать у балканцев, например
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.09.2024 в 22:24
или грузинов - они тоже неуступчивые
 
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Геродот (Винница)
27.09.2024 в 21:55
Отсутствие реализации говорит об отсутствии класса. При всем том, что Шахтер мог в конце игры получить и второй мяч в свои ворота и вообще проиграть, какой уж тут качественный матч. А вообще, это интервью напоминает мне слова одной песенки: "... А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо"
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2
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Просто Квашин (Харків)
27.09.2024 в 22:05
В Вінниці не розмовляють свинособачою... звідки ти ка.цап ?
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storm_ua (Николаев)
27.09.2024 в 22:09
Просто Квашин (Харків)27.09.2024 в 21:18З суддею розрахувались чи із-за нічейного результата......квашин.мразота , эй путлеровский выродок, нет в украинском слова "нічЕйного"....читай по слогам падаль...нічИйного. Так что кремлекрыс, подгорает о4ко, как я тебя вскрываю что ты украинского нифига не знаешь)) запомни квашин, путлеровский ты 4леносос, не было и не будет в украинском языке слова "унилий" нет слова " пе*ик" нет слова " вражда" и т.д по списку....ты питарас мохнатый еще скажи что поребрик это украинское слово...клоун
 
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