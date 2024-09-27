Карпаты – Полесье. АУДИО онлайн трансляция матча 8-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 8-го тура чемпионата Украины между львовскими "Карпатами" и житомирским "Полесьем".

Третья команда первенства едет в гости к середняку турнирной таблицы. Житомирская команда еще не проигрывала, и в этом поединке она точно этого делать не собирается. Новичок же УПЛ уже трижды уступил, и это при двух ничьих и двух победах. Как закончится матч? Будет ли гостям тяжело? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 28 сентября – в 17:55 по киевскому времени.

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Комментатор: Тарас Вархоляк