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Карпаты – Полесье. АУДИО онлайн трансляция матча 8-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Полісся
UA-Футбол организует комментарий поединка 8-го тура чемпионата Украины между львовскими "Карпатами" и житомирским "Полесьем".
Третья команда первенства едет в гости к середняку турнирной таблицы. Житомирская команда еще не проигрывала, и в этом поединке она точно этого делать не собирается. Новичок же УПЛ уже трижды уступил, и это при двух ничьих и двух победах. Как закончится матч? Будет ли гостям тяжело? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 28 сентября – в 17:55 по киевскому времени.
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Комментатор: Тарас Вархоляк
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