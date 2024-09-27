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Карпаты – Полесье. АУДИО онлайн трансляция матча 8-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Карпаты – Полесье. АУДИО онлайн трансляция матча 8-го тура УПЛ

Полісся

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 8-го тура чемпионата Украины между львовскими "Карпатами" и житомирским "Полесьем".

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Третья команда первенства едет в гости к середняку турнирной таблицы. Житомирская команда еще не проигрывала, и в этом поединке она точно этого делать не собирается. Новичок же УПЛ уже трижды уступил, и это при двух ничьих и двух победах. Как закончится матч? Будет ли гостям тяжело? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 28 сентября – в 17:55 по киевскому времени.

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Комментатор: Тарас Вархоляк

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чемпионат Украины УПЛ Украинская Премьер-лига Полесье (Житомир) Трансляция Аудио онлайн стрим Карпаты (Львов)
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Тарас Вархоляк
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