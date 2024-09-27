Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Левый берег – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 8-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
ФК Динамо
UA-Футбол организует комментарий поединка 8-го тура УПЛ между "Левый берегом" и киевским "Динамо".
"Шахтер" вновь потерял очки, команда Шовковского стопроцентно жаждет воспользоваться ситуацией и оторваться от конкурента. Тем не менее, скромный "Левый берег", тем более, у себя на домашней арене тоже преследует выполнение собственных задач. Возможна ли сенсация? Устало ли "Динамо" после еврокубкового матча? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 29 сентября – в 17:55 по киевскому времени.
Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментатор: Роман Синчук
Популярное сейчас
- УПЛ. Верес - Шахтер 1:1. Ровенчане заслуженно отбирают очки у чемпиона
- Довбик здесь, Рома - не очень. Обзор итальянских СМИ по итогам матча Рома - Атлетик
- Де Росси отреагировал на переход Пьянича в ЦСКА
- Бавария против Байера и дерби Мадрида. Расписание футбола на 23 – 29 сентября
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе