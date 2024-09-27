Левый берег – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 8-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 8-го тура УПЛ между "Левый берегом" и киевским "Динамо".

"Шахтер" вновь потерял очки, команда Шовковского стопроцентно жаждет воспользоваться ситуацией и оторваться от конкурента. Тем не менее, скромный "Левый берег", тем более, у себя на домашней арене тоже преследует выполнение собственных задач. Возможна ли сенсация? Устало ли "Динамо" после еврокубкового матча? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 29 сентября – в 17:55 по киевскому времени.

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Комментатор: Роман Синчук