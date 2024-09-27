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Динамо огласило официальные сроки восстановления Себальоса
Защитник выбыл на три недели
fcdynamo.com
Стали известны сроки восстановления защитника "
Как сообщает пресс-служба киевлян, после тщательного обследования и проведения МРТ подтвердился предварительный диагноз – повреждение мышцы задней поверхности бедра.
Ориентировочный срок его реабилитации – три недели.
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Напомним, что "Динамо" летом арендовало игрока до конца 2024 календарного года, он успел провести за команду 4 матча, в которых забил 1 гол.
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