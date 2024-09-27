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Шандрук - о ничьей с Шахтером: Позитив даже не в плане очков, а в плане настроения

Премьер-лига

Верес отобрал очки у Шахтера

Шандрук - о ничьей с Шахтером: Позитив даже не в плане очков, а в плане настроения

Фото: НК Верес

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук в послематчевом флэш-интервью подвел итог матча 8-го тура с "Шахтером" (1:1).

"Позитивное настроение. Играли против "Шахтера", и я не буду лукавить, что результат позитивный. Могли даже рассчитывать на большее в контратаках. У одного Луана было два шанса во втором тайме. Мы терпели и заработали один пункт.

Это позитив не в плане очков даже, а в плане настроения. В перерыве сделали три замены: двум молодым игрокам не хватило сил, а Степанюку стало нехорошо, поднялась температура.

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Забил Клец, которого хочу поблагодарить. У него непростой период у нас в команде, много травм было. Еще отметил бы вратаря Кожухаря, он помог сыграть вничью", – сказал Шандрук.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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