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Шандрук - о ничьей с Шахтером: Позитив даже не в плане очков, а в плане настроения
Верес отобрал очки у Шахтера
Фото: НК Верес
Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук в послематчевом флэш-интервью подвел итог
"Позитивное настроение. Играли против "Шахтера", и я не буду лукавить, что результат позитивный. Могли даже рассчитывать на большее в контратаках. У одного Луана было два шанса во втором тайме. Мы терпели и заработали один пункт.
Это позитив не в плане очков даже, а в плане настроения. В перерыве сделали три замены: двум молодым игрокам не хватило сил, а Степанюку стало нехорошо, поднялась температура.
Забил Клец, которого хочу поблагодарить. У него непростой период у нас в команде, много травм было. Еще отметил бы вратаря Кожухаря, он помог сыграть вничью", – сказал Шандрук.
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