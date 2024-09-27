СМИ: Сикан перенес операцию. Игрок, вероятно, выбыл на долгий срок

Форвард " Шахтера " Даниил Сикан, который получил травму в матче 1-го тура Лиги чемпионов с "Болоньей" (0:0), перенес операцию.

Как отмечает УПЛ ТВ, игроку была сделана непростая операция в результате перелома носа.

Также отмечается, что Даниил, судя по всему, выбыл на длительный срок.

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В то же время, близок к возвращению левый вингер "горняков" Кевин. Бразилец уже тренируется с командой и вполне может сыграть во втором туре Лиги Чемпионов против "Аталанты" на следующей неделе.