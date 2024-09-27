  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер повторил свой худший старт сезона в УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер повторил свой худший старт сезона в УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Горняки потеряли восемь баллов в семи стартовых матчах Премьер-лиги

Шахтер повторил свой худший старт сезона в УПЛ

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 8-го тура УПЛ "Шахтер" не сумел обыграть "Верес" - 1:1.

Таким образом, по итогам 7 сыгранных матчей у "горняков" в УПЛ 4 победы, 1 ничья и 2 поражение и 13 очков в активе.

Таким образом, "Шахтер" повторил свой худший старт в сезоне УПЛ. Такой же плохой старт команда выдала в сезоне 2020/21. Тогда донецкий коллектив тоже потерял восемь баллов в семи стартовых матчах Премьер-лиги.

Интересно, что в том сезоне свое последнее (на этот момент) чемпионство добыло "Динамо", которое по итогам сезона опередило "Шахтер" на 11 зачетных баллов.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Следующий матч в УПЛ дончане проведут 6 октября против ЛНЗ.

По теме
yellow-arrow
СМИ: Сикан перенес операцию. Игрок, вероятно, выбыл на долгий срок
yellow-arrow
Кривбасс - Александрия. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 28.09.2024
yellow-arrow
Шандрук - о ничьей с Шахтером: Позитив даже не в плане очков, а в плане настроения
Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости