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Шахтер повторил свой худший старт сезона в УПЛ
Горняки потеряли восемь баллов в семи стартовых матчах Премьер-лиги
shakhtar.com
В матче 8-го тура УПЛ
Таким образом, по итогам 7 сыгранных матчей у "горняков" в УПЛ 4 победы, 1 ничья и 2 поражение и 13 очков в активе.
Таким образом, "Шахтер" повторил свой худший старт в сезоне УПЛ. Такой же плохой старт команда выдала в сезоне 2020/21. Тогда донецкий коллектив тоже потерял восемь баллов в семи стартовых матчах Премьер-лиги.
Интересно, что в том сезоне свое последнее (на этот момент) чемпионство добыло "Динамо", которое по итогам сезона опередило "Шахтер" на 11 зачетных баллов.
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Следующий матч в УПЛ дончане проведут 6 октября против ЛНЗ.
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