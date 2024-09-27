Шахтер повторил свой худший старт сезона в УПЛ

В матче 8-го тура УПЛ "Шахтер" не сумел обыграть "Верес" - 1:1 .

Таким образом, по итогам 7 сыгранных матчей у "горняков" в УПЛ 4 победы, 1 ничья и 2 поражение и 13 очков в активе.

Таким образом, "Шахтер" повторил свой худший старт в сезоне УПЛ. Такой же плохой старт команда выдала в сезоне 2020/21. Тогда донецкий коллектив тоже потерял восемь баллов в семи стартовых матчах Премьер-лиги.

Интересно, что в том сезоне свое последнее (на этот момент) чемпионство добыло "Динамо", которое по итогам сезона опередило "Шахтер" на 11 зачетных баллов.

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Следующий матч в УПЛ дончане проведут 6 октября против ЛНЗ.