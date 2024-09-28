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Педриньо: Возможно, в матче с Вересом нам не хватило здоровой агрессии

Премьер-лига

Горняки потеряли очки в матче с ровенчанами

Педриньо: Возможно, в матче с Вересом нам не хватило здоровой агрессии

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Педриньо прокомментировал итог матча 8-го тура УПЛ с "Вересом" (1:1).

– Педриньо, очень напряженный и моментами нервный вышел матч с "Вересом" в Ровно. Каким будет твой анализ игры и огорчены ли вы?

– На самом деле игра была довольно сложной. Конечно, мы стремились вернуться с победой и делали для этого все возможное, но в определенный момент, возможно, нам не хватило здоровой агрессии. Однако мы не будем опускать руки и продолжим упорно работать. "Шахтер" – большой клуб, который всегда должен быть на вершине, и мы будем делать все, чтобы отстаивать это гордое звание в каждой игре и на тренировках.

– Кроме здоровой агрессии, чего еще не хватало команде, ведь после первого тайма счет был ничейным? Может, определенные нюансы с результативностью и реализацией?

– Да, думаю, мы действительно должны поработать именно в аспекте завершения, как игр, так и атакующего потенциала. Мы должны несколько лучше войти в игровой ритм, ведь сезон набирает обороты, и со своей стороны должны работать больше над тем, что уже делаем, и искать меньше отговорок, чтобы радовать болельщиков.

– Впереди у команды матч Лиги чемпионов. Как сейчас морально перестроиться и какие выводы следует сделать в преддверии этого еврокубкового поединка?

– Мы знаем, что украинский чемпионат и Лига чемпионов – это разные турниры, и мы концентрируемся на каждом отдельно взятом матче. Конечно, Лига чемпионов – невероятный турнир с лучшими игроками и клубами мира. Мы должны работать, наращивать свой потенциал во всех аспектах, как в атакующем, так и в оборонном, и в целом становиться лучше.

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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aleks68
28.09.2024 в 01:32
рассказывать вы научились и видосики по ютубам и инстаграмам выкладывать.возомнившие о себе "звёзды".а на поле-стадо баранов,которые не учатся на своих ошибках.
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Комментарии 2
aleks68
28.09.2024 в 01:32
рассказывать вы научились и видосики по ютубам и инстаграмам выкладывать.возомнившие о себе "звёзды".а на поле-стадо баранов,которые не учатся на своих ошибках.
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0
2
avatar
Просто Квашин (Харків)
28.09.2024 в 02:25
...проспись алкаш... і рот вимий... коли ти під парканом бухий спав, тебе Шарик в рот виї...ав...
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