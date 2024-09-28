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Левый Берег - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Левый Берег - Динамо: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 29.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Динамо
К прошлым выходным "Динамо" подходило с пятиматчевой выигрышной серией в новом сезоне УПЛ.
В прошлом туре киевляне поделили очки с "Рухом", а в Лиге чемпионов так и вовсе были разгромлены римским "Лацио". Вернётся ли "Динамо" на победные рельсы?
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Поединок 8-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Левый Берег" - "Динамо" состоится в воскресенье, 29-го сентября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет на "Арене Левый Берег".
Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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