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Левый Берег - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Левый Берег - Динамо: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 29.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Левый Берег - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Динамо

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

К прошлым выходным "Динамо" подходило с пятиматчевой выигрышной серией в новом сезоне УПЛ.

В прошлом туре киевляне поделили очки с "Рухом", а в Лиге чемпионов так и вовсе были разгромлены римским "Лацио". Вернётся ли "Динамо" на победные рельсы?

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Поединок 8-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Левый Берег" - "Динамо" состоится в воскресенье, 29-го сентября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет на "Арене Левый Берег".

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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