Левый Берег - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

К прошлым выходным "Динамо" подходило с пятиматчевой выигрышной серией в новом сезоне УПЛ.



В прошлом туре киевляне поделили очки с "Рухом", а в Лиге чемпионов так и вовсе были разгромлены римским "Лацио". Вернётся ли "Динамо" на победные рельсы?

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Поединок 8-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Левый Берег" - "Динамо" состоится в воскресенье, 29-го сентября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет на "Арене Левый Берег".

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).