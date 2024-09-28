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Пушич – об очередной потере очков: Это никак не влияет на ход чемпионской гонки
Наставник горняков убежден, что команда должна была забирать 3 балла
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич дал пресс-конференцию после ничьей с "Вересом" (1:1).
“У нас было достаточно моментов, чтобы отличиться во второй раз и даже забить больше. С точки зрения качества игры и атакующего потенциала мы заслуживали победу. До перерыва нам не хватало реализации в завершающей стадии. Уже во втором тайме мы полностью изменили картину”.
"Атмосфера на стадионе в Ровно? Футбол, в принципе, существует для зрителей. Находиться на полностью заполненном стадионе и быть частью этого процесса – это невероятное ощущение. Я искренне надеюсь, что в ближайшем будущем мы сможем увидеть как можно больше подобных матчей при заполненных трибунах.
Потеря очков – это всегда неприятно. Чемпионат – это марафон на длинную дистанцию. Это никак не влияет на ход чемпионской гонки”, – считает тренер.
"Шахтер" выиграл всего 4 из семи стартовых матчей УПЛ.
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