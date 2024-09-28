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У Черноморца вдвое увеличились кадровые потери, – источник
Хотя состав у моряков и так ограничен
Фото: ФК Чорноморець
На субботнюю игру одесситы отправились без своего главного голкипера Артура Рудько. Об этом сообщает телеграмм-канал Chernomorets Odessa Fan Page. Вратарь сыграл 7 матчей в текущем сезоне, пропустил 8 голов, совершил по меньшей мере 15 сейвов (статистика последних двух туров отсутствует).
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Также по данным канала, заболел вингер команды Иван Петряк. Форвард 4 раза появлялся на поле и отдал ассист в поединке против "Полесья" (1:4). Кроме этой пары в лазарете остаются травмированные Жоао Нето и Йон Шпорн.
У команды Александра Бабича 6 очков после 7 туров, она еще не набирала зачетные пункты на выезде.
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