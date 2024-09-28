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У Александрии лучший старт в истории, а также беспроигрышная серия, которая длится 11 матчей
Прекрасная форма горожан
Фото: fco.com.ua
"Александрия" начала сезон с 6 матчей без поражений (5 побед и 1 ничья). Это самый лучший старт команды из Кировоградской области в истории. Даже в бронзовом сезоне с Владимиром Шараном (2018/19) беспроигрышная серия команды составляла всего 4 матча.
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Кроме того, после шести сыгранных матчей у "Александрии" 16 набранных очков – это тоже лучший старт по очкам в истории клуба. Следует добавить, что подопечные Ротаня не поступают уже 11 поединков. Серия стартовала еще в апреле после поражения ЛНЗ (1:2).
Сегодня "Кривбасс" попытается оборвать рекордные показатели горожан.
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