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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо и Полесье чаще всего бьют по воротам

Премьер-лига

Определились наиболее атакующие коллективы чемпионата

Динамо и Полесье чаще всего бьют по воротам

Фото: ФК Динамо Київ

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Киевское "Динамо" возглавляет рейтинг команд по количеству ударов в УПЛ. Об этом свидетельствует статистика на сайте Sofascore. Команда Шовковского наносит в среднем 18,8 удара за матч.

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Это почти на 6 больше, чем у вечного оппонента – донецкого "Шахтера". У "горняков" всего 12,9 попыток в среднем за игру. По этому показателю команда Пушича уступает и житомирскому "Полесью" (13,7).

Более того, ровенский "Верес", несмотря на позицию в турнирной таблице, ненамного проигрывает "оранжево-черным" в активности у чужих ворот (11,4). В очном поединке, состоявшемся вчера, действующий чемпион страны существенно превзошёл "народный клуб" по этому компоненту (10-5).

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Источник:
Sofascore
Опубликовал: Александр Симченко
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