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Динамо и Полесье чаще всего бьют по воротам
Определились наиболее атакующие коллективы чемпионата
Фото: ФК Динамо Київ
Киевское "Динамо" возглавляет рейтинг команд по количеству ударов в УПЛ. Об этом свидетельствует статистика на сайте Sofascore. Команда Шовковского наносит в среднем 18,8 удара за матч.
Это почти на 6 больше, чем у вечного оппонента – донецкого "Шахтера". У "горняков" всего 12,9 попыток в среднем за игру. По этому показателю команда Пушича уступает и житомирскому "Полесью" (13,7).
Более того, ровенский "Верес", несмотря на позицию в турнирной таблице, ненамного проигрывает "оранжево-черным" в активности у чужих ворот (11,4). В очном поединке, состоявшемся вчера, действующий чемпион страны существенно превзошёл "народный клуб" по этому компоненту (10-5).
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