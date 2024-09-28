Динамо и Полесье чаще всего бьют по воротам

Киевское "Динамо" возглавляет рейтинг команд по количеству ударов в УПЛ. Об этом свидетельствует статистика на сайте Sofascore. Команда Шовковского наносит в среднем 18,8 удара за матч.

Это почти на 6 больше, чем у вечного оппонента – донецкого "Шахтера". У "горняков" всего 12,9 попыток в среднем за игру. По этому показателю команда Пушича уступает и житомирскому "Полесью" (13,7).

Более того, ровенский "Верес", несмотря на позицию в турнирной таблице, ненамного проигрывает "оранжево-черным" в активности у чужих ворот (11,4). В очном поединке, состоявшемся вчера, действующий чемпион страны существенно превзошёл "народный клуб" по этому компоненту (10-5).