  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ЛНЗ проводит перестилку газона на Черкассы Арена
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛНЗ проводит перестилку газона на Черкассы Арена

Премьер-лига

Когда ждать первую игру на обновленном поле?

ЛНЗ проводит перестилку газона на Черкассы Арена

Фото із відкритих джерел

Новина українською

По информации ТаТоТаке, "ЛНЗ" занимается перестилкой газона на своем стадионе "Черкассы Арена". Все работы идут по плану.

На обновленном газоне команда планирует сыграть 20-го октября, когда будет принимать в 10-м туре УПЛ "Ингулец".

Читайте такжеЛНЗ не проводил спарринги во время паузы сборных из-за большого количества травм

Напомним, сегодня, 28-го сентября, "ЛНЗ" дома будет противостоять "Черноморцу". Матч 8-го тура УПЛ начнется в 15:30.

По теме
yellow-arrow
"Можем даже не рассчитывать". Хацкевич вынес вердикт Ярмоленку
yellow-arrow
Левый Берег - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
"Эту ничью можно приравнивать к победе? Сто процентов". Голкипер Вереса - об игре против Шахтера
ЛНЗ (Черкассы) ТаТоТаке
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости