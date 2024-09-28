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ЛНЗ проводит перестилку газона на Черкассы Арена
Когда ждать первую игру на обновленном поле?
Фото із відкритих джерел
По информации ТаТоТаке, "ЛНЗ" занимается перестилкой газона на своем стадионе "Черкассы Арена". Все работы идут по плану.
На обновленном газоне команда планирует сыграть 20-го октября, когда будет принимать в 10-м туре УПЛ "Ингулец".
Напомним, сегодня, 28-го сентября, "ЛНЗ" дома будет противостоять "Черноморцу". Матч 8-го тура УПЛ начнется в 15:30.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Виктор Иванчук
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