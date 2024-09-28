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"Эту ничью можно приравнивать к победе? Сто процентов". Голкипер Вереса - об игре против Шахтера

Премьер-лига
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Оценил игру

"Эту ничью можно приравнивать к победе? Сто процентов". Голкипер Вереса - об игре против Шахтера

nkveres.com

Новина українською

Вчера в рамках 8-го тура чемпионата Украины "Верес" сыграл вничью с донецким "Шахтером" со счетом 1:1.

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Голкипер ровенской команды Андрей Кожухарь прокомментировал матч.

Эту ничью можно приравнивать к победе, по вашим ощущениям?

Сто процентов, потому что мы играли против чемпиона Украины. Очень сильная команда, квалифицированные игроки. Да, нам сегодня немножко повезло, надо говорить честно, быть откровенными, но пацаны отдали просто максимум сегодня.

И болельщики ваши перед матчем отмечали, что с фаворитами чемпионата "Вересу" играть легче, чем с прямыми конкурентами - в психологическом плане так точно. Как вы считаете?

Я не знаю, так складываются результаты, видимо, поэтому имеет место здесь быть критика в нашу сторону. Мы это все понимаем и хотим исправить ситуацию.

Сегодня вам давалась игра, вы спасали свою команду. Какой из ударов и моментов был для вас самым сложным?

Не могу выделить сейчас, потому что целиком весь матч был напряженный. Поэтому хочется уже домой, если честно.

По вашим ощущениям, насколько выполнили установку тренера на этот матч?

Установка была очень простая: проявить свой максимум и показать мужество на поле. Я думаю, что сегодня мы это показали.

Напомним, в следующем туре УПЛ "Верес" сыграет против "Зари". Матч состоится 5 октября.

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Шахтер (Донецк) Верес (Ровно) Андрей Кожухарь
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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