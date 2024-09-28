Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Можем даже не рассчитывать". Хацкевич вынес вердикт Ярмоленку
О скорости вингера можно забыть
Скриншот
В среду, 25 сентября, прошел матч первого тура Лиги Европы: киевское "Динамо" играло против римского "Лацио", матч закончился победой итальянской команды со счетом 0:3.
Бывший игрок и тренер "Динамо" Александр Хацкевич поделился мыслями по поводу игры Андрея Ярмоленко против "Лацио".
"К сожалению, на скорость Ярмоленко мы можем даже не рассчитывать. Хотя, если сравнить его с Педро, игравшим в этом матче в стартовом составе "Лацио"... Человеку 37 лет, а сколько он выполнил скоростную работу, а спринтов?"
Андрей же сегодня на подобное не способен. У него есть другие сильные характеристики, но он сегодня их не проявил. Было несколько моментов за два тайма, но этого мало. Ранее Ярмоленко из двух таких моментов по крайней мере один из них превратил в гол.
Андрей тоже не может занести игру с "Лацио" себе в актив".
Напомним, Ярмоленко провел на поле 64 минуты, после чего его заменили Максимом Брагаром.
Популярное сейчас
- Магучих показала, как обычно ходит пить кофе. Видео
- На Мудрика появился претендент в Ла Лиге
- Динамо огласило официальные сроки восстановления Себальоса
- Бавария против Байера и дерби Мадрида. Расписание футбола на 23 – 29 сентября
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО