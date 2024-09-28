"Можем даже не рассчитывать". Хацкевич вынес вердикт Ярмоленку

В среду, 25 сентября, прошел матч первого тура Лиги Европы: киевское "Динамо" играло против римского "Лацио", матч закончился победой итальянской команды со счетом 0:3.

Бывший игрок и тренер "Динамо" Александр Хацкевич поделился мыслями по поводу игры Андрея Ярмоленко против "Лацио".

"К сожалению, на скорость Ярмоленко мы можем даже не рассчитывать. Хотя, если сравнить его с Педро, игравшим в этом матче в стартовом составе "Лацио"... Человеку 37 лет, а сколько он выполнил скоростную работу, а спринтов?"

Андрей же сегодня на подобное не способен. У него есть другие сильные характеристики, но он сегодня их не проявил. Было несколько моментов за два тайма, но этого мало. Ранее Ярмоленко из двух таких моментов по крайней мере один из них превратил в гол.

Андрей тоже не может занести игру с "Лацио" себе в актив".