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Семен Вовченко: Мы вышли на поединок уверены в своих силах, в том, что можем дать бой гранду украинского футбола

Премьер-лига

Прокомментировал игру

Семен Вовченко: Мы вышли на поединок уверены в своих силах, в том, что можем дать бой гранду украинского футбола

Фото: НК Верес

Новина українською

Защитник "Вереса" Семен Вовченко рассказал о том, кто ему больше всего запомнился на поле из игроков "Шахтера".

"Нет, мы почти неделю изучали сильные стороны и уязвимые места чемпиона и были готовы к его тактическим ходам. Среди гостей запомнился разве что Невертон своей скоростью и координацией. С ним было немало проблем. Но главное, что мы вышли на поединок, уверенные в своих силах, в том, что можем дать бой гранду украинского футбола".

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"На мой взгляд, итоговый счет – справедливый. Относительно назначенного в наши ворота пенальти претензий не было, но важно, что он не выбил "Верес" из колеи. Выход на поле свежих Шарая и Мрвальевича добавил настойчивости в атаке, и мы наиграли на гол, автором которого стал Клец.

Под занавес поединка Луан оказался в ударной позиции, и мы могли даже отпраздновать волевую победу. Но гости успели отвести опасность. Впрочем, грех сетовать, очко в противостоянии с чемпионом – ценное достижение. Двигаемся дальше", — сказал защитник.

Напомним, "Верес" сыграл вничью с "Шахтером", 1:1. Добавим, что Семен Вовченко принял участие в восьми играх по всем турнирам без результативных передач.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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