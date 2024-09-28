Кривбасс - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Александрия" лишь однажды в сезоне 2024/25 потеряла очки, и сейчас в УПЛ находится в группе лидеров. Зато "Кривбасс" уже в трех матчах терял баллы. Кроме того, показательно, что "Александрия" забила в сезоне вдвое больше голов, чем "Кривбасс" (12 против шести). Кого в таком случае считать фаворитом матча?

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, восьмой тур

28 сентября 2024 года. Кривой Рог, "Горняк"

"Кривбасс" 13:00 "Александрия"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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