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Кривбасс - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Кривбасс – Александрия: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 28.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Олександрія
"Александрия" лишь однажды в сезоне 2024/25 потеряла очки, и сейчас в УПЛ находится в группе лидеров. Зато "Кривбасс" уже в трех матчах терял баллы. Кроме того, показательно, что "Александрия" забила в сезоне вдвое больше голов, чем "Кривбасс" (12 против шести). Кого в таком случае считать фаворитом матча?
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, восьмой тур
28 сентября 2024 года. Кривой Рог, "Горняк"
"Кривбасс" 13:00 "Александрия"
Видеотрансляция – УПЛ ТБ
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