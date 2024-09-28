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Карпаты - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Карпаты – Полесье: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 28.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Карпаты - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Полісся

UA-Футбол
Новина українською

Битва "львов" и "волков", середняка и одного из лидеров украинского чемпионата. Субботний игровой день очным поединком закроют львовские "Карпаты" Владислава Лупашко и житомирское "Полесье" Имада Ашура.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, восьмой тур

28 сентября 2024 года. Львов, "Украина"

"Карпаты" Львов 18:00 "Полесье"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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