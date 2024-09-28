Карпаты - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Битва "львов" и "волков", середняка и одного из лидеров украинского чемпионата. Субботний игровой день очным поединком закроют львовские "Карпаты" Владислава Лупашко и житомирское "Полесье" Имада Ашура.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, восьмой тур

28 сентября 2024 года. Львов, "Украина"

"Карпаты" Львов 18:00 "Полесье"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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