"Сбылась мечта моей жизни": Клец - после матча с Шахтером

Полузащитник "Вереса" Дмитрий Клец поделился впечатлениями от ничьи с "Шахтером" (1:1) в 8-м туре УПЛ и своего забитого мяча.

"Мое родное Ривне! Мальчиком начинал делать свои первые шаги в футболе на старом "Авангарде". Сегодня сбылась мечта моей жизни - полный стадион, близкие люди, друзья, семья, моя любимая и забитый гол чемпиону Украины, который приносит нам очень важный 1 зачетный балл.

Поздравляю всех ровенчан, мы играем для вас. Спасибо за поддержку, вы невероятные! Спасибо ВСУ за возможность заниматься любимым делом. Команда, вы - невероятные! Незабываемый вечер", - написал Клец в инстаграме.