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"Сбылась мечта моей жизни": Клец - после матча с Шахтером

Премьер-лига

Забил очень важный гол

"Сбылась мечта моей жизни": Клец - после матча с Шахтером

nkveres.com

Новина українською

Полузащитник "Вереса" Дмитрий Клец поделился впечатлениями от ничьи с "Шахтером" (1:1) в 8-м туре УПЛ и своего забитого мяча.

"Мое родное Ривне! Мальчиком начинал делать свои первые шаги в футболе на старом "Авангарде". Сегодня сбылась мечта моей жизни - полный стадион, близкие люди, друзья, семья, моя любимая и забитый гол чемпиону Украины, который приносит нам очень важный 1 зачетный балл.

Поздравляю всех ровенчан, мы играем для вас. Спасибо за поддержку, вы невероятные! Спасибо ВСУ за возможность заниматься любимым делом. Команда, вы - невероятные! Незабываемый вечер", - написал Клец в инстаграме.

За стартовые 8 туров "Верес" получил 6 очков. В турнирной таблице сейчас команда находится в зоне переходных матчей.

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Верес (Ровно) Дмитрий Клец
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Источник:
Кльоц в Інстаграм
Опубликовал: Виктор Иванчук
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