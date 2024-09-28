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"Сбылась мечта моей жизни": Клец - после матча с Шахтером
Забил очень важный гол
nkveres.com
Полузащитник "Вереса" Дмитрий Клец поделился впечатлениями от ничьи с "Шахтером" (1:1) в 8-м туре УПЛ и своего забитого мяча.
"Мое родное Ривне! Мальчиком начинал делать свои первые шаги в футболе на старом "Авангарде". Сегодня сбылась мечта моей жизни - полный стадион, близкие люди, друзья, семья, моя любимая и забитый гол чемпиону Украины, который приносит нам очень важный 1 зачетный балл.
Поздравляю всех ровенчан, мы играем для вас. Спасибо за поддержку, вы невероятные! Спасибо ВСУ за возможность заниматься любимым делом. Команда, вы - невероятные! Незабываемый вечер", - написал Клец в инстаграме.
За стартовые 8 туров "Верес" получил 6 очков. В турнирной таблице сейчас команда находится в зоне переходных матчей.
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