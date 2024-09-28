УПЛ. ЛНЗ – Черноморец 1:1. Одесситов спас шедевр Янакова

В восьмом туре украинской Премьер-Лиги ЛНЗ в Ковалевке принимал "Черноморец". На "Черкассе Арене" проводятся работы по замене газона. На обновленном газоне команда Андреса Карраско сыграет 20 октября.

ЛНЗ в последнее время не радует результатами, но даже несмотря на это, команда занимает пятое место. Коллектив из Черкасс к этому туру не выигрывал три матча подряд. В прошлом туре подопечные Карраско сыграли вничью с "Полесьем". С наилучшей стороны показал себя голкипер команды Евгений Кучеренко. "Черноморец" перед этим туром занимал 12 место. Неделю назад "моряки" минимально поступили "Карпатам", хотя играли в большинстве.

Александр Бабич стартовым составом удивил. Дебютировали за "Черноморец" сегодня 20-летний нигерийский голкипер Аниагбосо и 20-летний защитник из Гамбии Жаржу Мозес.

В начале встречи было много сумбура, но не хватало конструктива в заключительной трети поля. Номинальные хозяева больше владели мячом, но хоть что-то создать у ворот Аниагбосо они не могли. Слишком много ошибались футболисты обеих команд. В первой половине тайма болельщики так и не увидели опасных моментов. Такой футбол нам не нужен.

На 23-й минуте чуть сами себе проблемы не привезли футболисты ЛНЗ. Кучеренко ошибся и отдал пас на Хобленко. Форвард одесситов пробивал с острого угла, но Яшари подстраховал своего вратаря и вынес мяч из линии ворот. Гости не могли за счет коротких-средних передач выходить из защиты в атаку, поэтому они вынуждены были выбивать мяч на чужую половину.

Казалось, что на перерыв соперники пойдут без голов, но первый удар ЛНЗ в створ ворот стал успешным. Удар Путри с острого угла парировал голкипер, а первым на добивании оказался Момо – 1:0. Выжали максимум из минимума.

В середине второго тайма шедевр мог получится у Яшари, но его удар в прыжке парировал Аниагбосо. Надежно во второй половине встречи играл нигерийский легионер одесситов. На 68-й минуте повезло гостям, когда Бойко попал в перекладину. Подопечным Бабича нужно было забивать, но они ничего не могли создать в атаке. Коллектив из Черкасс должен был увеличивать свое преимущество, но реализовать моменты не удавалось.

На 82-й минуте все перевернулось с ног на голову. Янаков шикарным ударом с острого угла попал в девятку – 1:1. Этот эпизод пересматривали на VAR, ведь не было заметно полностью ли пересек мяч линию перед передачей Ермакова. Очень сложный эпизод, но арбитры решили засчитать гол.

В итоге матч так и завершился вничью. Очень досадный результат для хозяев, которые играли лучше.

Vbet Лига. Восьмой тур

ЛНЗ - "Черноморец" 1:1

Голы: Момо (42) - Янаков (82)

ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Салиху, Муравский, Пасич, Бойко, Ноникашвили, Топалов (Авагимян, 67), Яшари, Олейник (Наумец, 67), Момо (Халайла, 77)

"Черноморец": Аниагбосо, Бутко, Скиба, Удод, Жаржу Мозес (Янаков, 59), Габелок (Пшеничнюк, 74), Лацабидзе, Билошевский, Кайо Гомес (Кисиль, 59), Попов (Калин, 80), Хобленко