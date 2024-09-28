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Матч претендентов на топ-места в таблице. Кривбасс и Александрия объявили стартовые составы

Премьер-лига
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Будет настоящая битва

Матч претендентов на топ-места в таблице. Кривбасс и Александрия объявили стартовые составы

Фото: ФК Кривбас / Автор невідомий

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Субботний игровой день в УПЛ откроет встреча "Кривбасса" и "Александрии". Команды уже объявили составы на поединок.

Игра состоится в Кривом Роге. Старт - в 13:00.

Стартовый состав "Кривбасса": Клищук Андрей, Бандейра, Романчук Александр, Драмбаев Александр, Кузык Денис, Бизимана Джихад (К), Аморозо, Жан По, Лунев Максим, Микитишин Артур, Соса Даниэль.

Запасные: Маханьков Владимир, Хома Богдан, Понедельник Андрей, Конате Бакари, Вакулко Юрий, Каплунов Илья, Задерака Максим, Илич Хрвое, Твердохлеб Егор, Шевченко Ярослав.

Стартовый состав "Александрии": Ермаков Георгий, Кравченко Никита, Калюжный Иван, Ковалец Кирилл (К), Филиппов Александр, Джевани, Мартынюк Александр, Кампос, Шабанов Артем, Безерра, Смирный Евгений.

Запасные: Макаренко Назар, Костышин Денис, Мишнев Дмитрий, Логинов Сергей, Ващенко Даниил, Беляев Александр, Скорко Даниил, Копына Юрий, Козак Артем, Шостак Денис, Погорелый Владислав, Шевченко Никита.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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