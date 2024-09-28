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Мельниченко – о грядущем матче с Карпатами: Надо поехать, показать хорошую игру, обязательно победить

Премьер-лига

Поделился мнением о Карпатах

Мельниченко – о грядущем матче с Карпатами: Надо поехать, показать хорошую игру, обязательно победить

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Сегодня, в рамках 8-го тура УПЛ, сойдутся "Полесье" и "Карпаты". Полузащитник "Полесья" Максим Мельниченко поделился мнениями о своих сегодняшних соперниках.

Несмотря на то, что "Карпаты" только вышли в УПЛ, но это очень слаженная команда. Команда только начинает свой путь, но это очень сильный соперник, очень хорошо организованный коллектив. Там подобрались очень сильные игроки, поэтому это будет непростая игра для нас.

Кто самый сильный? Вот на ком ты бы акцентировал внимание?

Есть несколько очень хороших игроков. Но я бы хотел отметить молодых ребят: Шах, Ян Костенко, Стенио. Это молодые ребята, которые в атаке делают неплохую разницу

Прежде всего хочется расспросить, как тебе здесь живется? Как тебя здесь приняли, как ты здесь освоился?

Приняли очень хорошо. Знаю коллектив, много ребят, знаю многих из тренерского штаба. Достаточно быстро освоился. Здесь очень хорошие условия, наверное, одни из лучших в Украине. Поэтому адаптация прошла очень быстро.

Расскажи о своем дебюте, каким он выдался для тебя, каким он был, если уж немножечко оглянуться назад?

Это было немного неожиданно, я только приехал буквально за два или три дня до игры. Новый коллектив, все было новое. Немного не ожидал этого, но я очень рад, что это удалось в первом же матче. И удалось получить желаемый результат в той игре, я был очень рад в тот день, что так произошло.

Сейчас ты возвращаешься во Львов, можно так сказать. Это будет очередной матч УПЛ? С каким настроением, с какими ожиданиями подходишь к игре?

Каждая игра по своему яркая, но для меня это не будет какая-то личная игра. Обычная, игра где надо поехать, показать хорошую игру, обязательно победить и вернуться с хорошим настроением.

Напомним, Мельниченко выступает за "Полесье" на правах аренды. За этот сезон полузащитник принял участие в 6 матчах, в которых отдал 1 результативную передачу.

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Источник:
Полісся
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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