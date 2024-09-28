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Черноморец из-за травмы потерял голкипера

Премьер-лига
Обновлено

Очередная кадровая потеря

Черноморец из-за травмы потерял голкипера

Фото: Чорноморець

Новина українською

Сегодня состоится матч "ЛНЗ" – "Черноморец", но одесситы будут играть без основного голкипера Артура Рудька. Об этом сообщает Sport.ua.

По информации источника, 32-летний футболист оказался на больничном из-за мышечного повреждения бедра. На какой срок выбыл голкипер, пока неизвестно.

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Напомним, в нынешнем сезоне Артур Рудько принял участие в семи матчах чемпионата Украины, пропустив 8 мячей.

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Артур Рудько Черноморец (Одесса)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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