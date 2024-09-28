Черноморец из-за травмы потерял голкипера

Сегодня состоится матч "ЛНЗ" – "Черноморец", но одесситы будут играть без основного голкипера Артура Рудька. Об этом сообщает Sport.ua.

По информации источника, 32-летний футболист оказался на больничном из-за мышечного повреждения бедра. На какой срок выбыл голкипер, пока неизвестно.

Напомним, в нынешнем сезоне Артур Рудько принял участие в семи матчах чемпионата Украины, пропустив 8 мячей.