  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Полузащитник Левого Берега: У Динамо была сложная дорога после Лиги Европы, но не могу сказать, поможет ли это нам
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полузащитник Левого Берега: У Динамо была сложная дорога после Лиги Европы, но не могу сказать, поможет ли это нам

Премьер-лига

Нужно надеяться только на себя

Полузащитник Левого Берега: У Динамо была сложная дорога после Лиги Европы, но не могу сказать, поможет ли это нам

Фото: ФК Лівий берег

Новина українською

Полузащитник "Левого Берега" Руслан Дедух рассказал о том, чего он ожидает от матча против "Динамо", который состоится завтра в 18:00.

"С отличным настроением готовимся к очередному туру в УПЛ. Особых изменений в подготовке к "Динамо" у нас нет. Очень интересно будет проверить собственные силы против команды, которая играет в еврокубках. У "Динамо" была сложная дорога после Лиги Европы, но не могу сказать, поможет ли это нам. Все увидим на футбольном поле. Думаю, что проблем, связанных с усталостью, у "Динамо" не будет, ведь у команды такого уровня есть два равноценных состава. Для победы нам прежде всего нужно выполнять тренерские установки и быть максимально сконцентрированными на протяжении всего матча. В начале сезона было непросто, ведь не хватало опыта игры на таком уровне. Потеряли очки там, где не должны были проигрывать", — сказал Дедух.

Напомним, за этот сезон Руслан Дедух принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых забил один гол.

Читайте такжеЛевый Берег - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
По теме
yellow-arrow
Рух - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29.09.2024
yellow-arrow
Филиппов увел Александрию на перерыв в статусе лидера. Кривбасс пропустил гол в раздевалку. Видео
yellow-arrow
Сарапий - после восстановления от травмы: Никогда в жизни не пропускал столько времени
Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости