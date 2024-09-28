Полузащитник Левого Берега: У Динамо была сложная дорога после Лиги Европы, но не могу сказать, поможет ли это нам

Полузащитник "Левого Берега" Руслан Дедух рассказал о том, чего он ожидает от матча против "Динамо", который состоится завтра в 18:00.

"С отличным настроением готовимся к очередному туру в УПЛ. Особых изменений в подготовке к "Динамо" у нас нет. Очень интересно будет проверить собственные силы против команды, которая играет в еврокубках. У "Динамо" была сложная дорога после Лиги Европы, но не могу сказать, поможет ли это нам. Все увидим на футбольном поле. Думаю, что проблем, связанных с усталостью, у "Динамо" не будет, ведь у команды такого уровня есть два равноценных состава. Для победы нам прежде всего нужно выполнять тренерские установки и быть максимально сконцентрированными на протяжении всего матча. В начале сезона было непросто, ведь не хватало опыта игры на таком уровне. Потеряли очки там, где не должны были проигрывать", — сказал Дедух.

Напомним, за этот сезон Руслан Дедух принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых забил один гол.