Сарапий - после восстановления от травмы: Никогда в жизни не пропускал столько времени

Защитник "Полесья" Эдуард Сарапий недавно восстановился после травмы и операции на колене, поэтому вернулся к тренировкам в общей группе команды. Он отсутствовал около 6-ти недель. Игрок рассказал, что не привык так долго быть без футбола.

"Работаю с началом этой недели наконец-то. Потому что я очень соскучился по всем, по тренировкам, ребятам, я очень счастлив, потому что никогда в жизни я столько еще не пропускал. Те, кто меня знает, шесть недель для меня это крайне много - поэтому это первая травма в моей карьере. И надеюсь, что она будет последняя. Чувствую себя очень хорошо, потому что у меня хорошее восстановление, я хочу пожать руку своим физиотерапевтам, тренерам по физподготовке, всем тренерам, потому что они крайне были профессиональны. Поэтому я так быстро вернулся", - сказал защитник.

Сегодня, 28-го сентября, "Полесье" в 8-м туре УПЛ будет играть против "Карпат". Матч начнется в 18:00.