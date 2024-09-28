Кривбасс пополнил состав французским нападающим. Подписали контракт прямо во время трансляции матча УПЛ

Криворожский "Кривбасс" подписал контракт с французским нападающим Ноа Ндомбази. Интересно, что процедуру официального заключения договора стороны выполнили в прямом эфире УПЛ ТВ, перед игрой 8-го тура УПЛ "Кривбасс" - "Александрия".

23-летний футболист может играть на позициях центрфорварда и крайнего вингера. Он стал первым в истории "Кривбасса" французским легионером.

Ноа Ндомбази является воспитанником "Бордо". Выступал во Франции, Испании и Швейцарии. Также имеет опыт выступлений за юношеские сборные Франции (U-16, U-17, U-18).