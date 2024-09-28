Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривбасс пополнил состав французским нападающим. Подписали контракт прямо во время трансляции матча УПЛ
Такого еще не было
Фото: Кривбас
Криворожский "Кривбасс" подписал контракт с французским нападающим Ноа Ндомбази. Интересно, что процедуру официального заключения договора стороны выполнили в прямом эфире УПЛ ТВ, перед игрой 8-го тура УПЛ "Кривбасс" - "Александрия".
23-летний футболист может играть на позициях центрфорварда и крайнего вингера. Он стал первым в истории "Кривбасса" французским легионером.
Ноа Ндомбази является воспитанником "Бордо". Выступал во Франции, Испании и Швейцарии. Также имеет опыт выступлений за юношеские сборные Франции (U-16, U-17, U-18).
Популярное сейчас
- Бавария против Байера и дерби Мадрида. Расписание футбола на 23 – 29 сентября
- "Можем даже не рассчитывать". Хацкевич вынес вердикт Ярмоленку
- На Мудрика появился претендент в Ла Лиге
- Хавбек Ингульца - о скандале с Поворознюком: Вы журналисты, хотите, чтобы вас больше смотрели, набирать лайки, комментарии
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе