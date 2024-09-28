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ЛНЗ - Черноморец: известны стартовые составы на матч
Старт - в 15:30
Фото: УПЛ
В субботнем матче 8-го тура УПЛ сыграют "ЛНЗ" и "Черноморец". Тренерские штабы команд определились со стартовыми одиннадцатками.
Первый свисток от арбитра прозвучит в 15:30.
Стартовый состав "ЛНЗ": Кучеренко Евгений, Путря Илья, Салиху Хайдин, Муравский Назарий, Пасич Геннадий, Бойко Виталий (К), Ноникашвили Шота, Топалов Дмитрий, Яшари Мухаррем, Олейник Денис, Момо Францис.
Запасные: Пеньков Герман, Самойленко Кирилл, Норенков Денис, Бар Арад, Ангелов Матей, Молло, Авагимян Артур, Наумец Владислав, Халайла Осама.
Стартовый состав "Черноморца": Аниагбосо Чижиоке Кингсли, Бутко Богдан (К), Скиба Евгений, Удод Даниил, Жаржу Мозес, Габелок Артем, Лацабидзе Лука, Белошевский Богдан, Кайо Гомес, Попов Кирилл, Хобленко Алексей.
Запасные: Вечный Ян, Савченко Роман, Янаков Денис, Калин Владислав, Пшеничнюк Александр, Васильев Александр, Ермаков Виталий, Лотоцкий Борис, Сигеев Кирилл, Кисель Ярослав.
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