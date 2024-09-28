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УПЛ. Кривбасс - Александрия 0:1. Гол Филиппова возвращает команду Ротаня на первое место

Премьер-лига
Обновлено

Громкая победа Александрии в Кривом Роге

УПЛ. Кривбасс - Александрия 0:1. Гол Филиппова возвращает команду Ротаня на первое место

Фото: ФК Олександрія/Автор - невідомий

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда Руслана Ротаня одержала свою шестую победу в сезоне 2024/25. "Александрия" победила "Кривбасс" благодаря голу Филиппова на последних секундах первого тайма, и это был далеко не единственный острый момент в матче. Для "Кривбасса" это поражение стало уже вторым в сезоне. Команды разделены в турнирной таблице УПЛ восемью очками.

Перед стартом игры произошло незаурядное событие – "Кривбасс" в прямом эфире студии УПЛ ТВ подписал контракт со своим новичком, французским нападающим Ноа Ндомбази. На этом незаурядные события завершились – "Кривбасс" снова создал достаточно моментов, чтобы не только хотя бы свести матч с "Александрией" вничью, но и выиграть – однако их всех упустил. Зато Филиппов своим точным ударом действительно создал разницу.

"Кривбасс" играл активно на старте, в частности свой шанс в штрафной площадке соперников имел Соса – форвард хозяев упал на газон, казалось, что можно ожидать любого решения, однако на 11 метров рефери не указал.

"Александрия" ответила своим шансом – классно пробивал Ковалец, но Клищук сыграл надежно.

Впоследствии Соса снова упал в штрафной "Александрии", и не заработал пенальти, а гости посадили на желтую карточку опорника "Кривбасса" Бизиману, впоследствии свою желтую получил и Микитишин. Возможно, эти две карточки повлияли на то, что никто не помешал центрбеку "Александрии" Кампушу сделать рывок через центр чуть ли не в штрафную "Кривбасса", португалец дал передачу на Смирного, еще пас на Беззеру, который оказался не на своем фланге, подача – и Филиппов классно сыграл головой.

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Во втором тайме "Кривбасс" давил очень активно, у Ермакова было достаточно работы. Удар Сосы, удар Задераки, шансов было достаточно. "Александрия" уже рассчитывала на контригру, то есть нельзя сказать, что гости только отбивались.

Но не без этого компонента. Уже на последних минутах встречи "Кривбасс" снова попытался претендовать на пенальти, однако в падении Бизиманы фола Деревинский тоже не увидел.

"Кривбасс" кадрово изменился по сравнению с прошлым сезоном, и некоторые аспекты игры команде Вернидуба уже не даются так успешно. "Александрия" стала немного прагматичнее – и это отражается на результатах.

Украинская Премьер-лига 2024/25, восьмой тур. Кривой Рог, "Горняк"

"Кривбасс" – "Александрия" 0:1

Гол: Филиппов 45+2

"Кривбасс": Клищук – Бандейра, Романчук, Драмбаев, Кузык – Бизимана, Аморозо (Илич 75) – Жан По (Задерака 63), Лунев (Твердохлеб 75), Микитишин (Понедельник 83) – Соса

"Александрия": Ермаков – Мартынюк (Скорко 85), Шабанов, Кампос, Кравченко – Калюжный – Джевани (Козак 60), Смирный (Мишнев 60), Ковалец (Копына 71), Безерра (Погорелый 86) – Филиппов

Предупреждения: Бизимана 23, Микитишин 34, Бандейра 90+4 – Калюжный 19, Смирный 50

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1 голосов
Комментарии
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Вarcelinius
28.09.2024 в 15:31
Блъ, ты хоть сюда не лезь. Иди на ветку Барсы, я скоро подойду.
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Комментарии 20
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Вarcelinius
28.09.2024 в 15:31
Блъ, ты хоть сюда не лезь. Иди на ветку Барсы, я скоро подойду.
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жажа_the_best (Харьков)
28.09.2024 в 15:37
Украинский паровоз по имени Александрия на всех парах мчицца к золотым медалям! И никакая кремлевская сила в лице фк суркис и шлюхатёра не сможет его остановить!
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Вarcelinius
28.09.2024 в 15:23
Любитель негров вернидуб похерил и Задераку и Кожушко, а ведь хорошо играли наши УКРАИНСКИЕ пацаны, забивали. и шо теперь? тупой верзила Соса? пдрс блъ.. единственный тренер упл, который ходит с секундомером на пузе..
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storm_ua (Николаев)
28.09.2024 в 15:25
Ага, теперь типа Вернидуб виноват еще и за селекционную службу...
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3
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Вarcelinius
28.09.2024 в 15:29
а кто? он же формирует состав и подаёт запросы, а простофиля Караманиц исполняет
 
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наварін (Київ)
28.09.2024 в 15:19
Хороший футболу виконанні обох команд.Олександрійцям більше поталанило. А загалом рівна гра.Мабуть у Олександрії більш поставлена гра в обороні. При наявності достатньої кількості моментів у Кривбаса, пробити частокіл ніг їолександрійців не змогли. Вітаю вболівальників Олександрії з перемогою їхньої команди.
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0
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Вarcelinius
28.09.2024 в 15:16
про шо можно говорить, если клуб с лёгкостью продаёт таких игроков, как Аду и Бескоровайного? нах.уя тогда весь этот цирк? просрали еврокубки, просираем чемп... и шо дальше?
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storm_ua (Николаев)
28.09.2024 в 15:09
Вернидуб хороший тренер, но с такими игроками далеко не уедешь...
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Вarcelinius
28.09.2024 в 15:12
ну почему,же.. в пердив можно уехать, скоро это будет легче и ближе...
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Вarcelinius
28.09.2024 в 15:06
кривбасс ФСЁ. Борьба за выживание. Игра уровня пердива. Аду и Дибанго нет - кривбасса нет.
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наварін (Київ)
28.09.2024 в 15:21
Та ну.Давай доживем до весни. Плюс поставив помилково.
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Вarcelinius
28.09.2024 в 15:27
Помилково???
 
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Вarcelinius
28.09.2024 в 15:34
та я уже вижу шо с кривбасса ничего путнего в этом сезоне не будет, некому забивать. я ж говорю, борьба за выживание. состав просто хлам.
 
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наварін (Київ)
28.09.2024 в 15:48
Я не згідний що Кривбас все Який же плюс?
 
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жека-киев (биг виладж)
28.09.2024 в 15:06
Вернидуб, Кривбас підтягнув, але якоїсь перспективи в цього клубу немає.Був неабиякий, але молодий і витривалий Принц, за перші ж копійки і продали. Безкоровайного теж, хоча самим в ЄК грати.В розділі Дніпра участь не приняли..Сподіваються лише на Вернидуба і на шару. Кейс Стецькова тому підтвердження..Таж Олександрія, не аби шо, але хоч намагаються.
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Лекарь (село Дарниця)
28.09.2024 в 15:01
Вітання олександрійцям з перемогою. Важка була гра, але, здавалося, під контролем саме Олександії. Кривбас намагався щось зробити, але, поки, командна гра не вдається.
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Лекарь (село Дарниця)
28.09.2024 в 15:00
Хей, то що там? Питання до Білогубко з Одеси. Ротань тренер чи фізрук? Чи може фізрук випадково, після сьомого туру, йти на першому місці?
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4
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Вarcelinius
28.09.2024 в 15:10
Такой никакой кривбасс и физрук переможе. Но даже такой кривбасс гонял алексашек сратаня в конце игры. Счастье сратаня это Филипов.
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0
5
жека-киев (биг виладж)
28.09.2024 в 15:16
+ доукомплектувались, захисниками з Полісся, які самодуру-Ашуру не підійшли, Філіповим, десь дешевих легіонерів нарили. Не на широку ногу
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Просто Квашин (Харків)
28.09.2024 в 15:29
білогубко аутист... хвора людина...
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