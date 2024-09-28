УПЛ. Кривбасс - Александрия 0:1. Гол Филиппова возвращает команду Ротаня на первое место

Команда Руслана Ротаня одержала свою шестую победу в сезоне 2024/25. "Александрия" победила "Кривбасс" благодаря голу Филиппова на последних секундах первого тайма, и это был далеко не единственный острый момент в матче. Для "Кривбасса" это поражение стало уже вторым в сезоне. Команды разделены в турнирной таблице УПЛ восемью очками.

Перед стартом игры произошло незаурядное событие – "Кривбасс" в прямом эфире студии УПЛ ТВ подписал контракт со своим новичком, французским нападающим Ноа Ндомбази. На этом незаурядные события завершились – "Кривбасс" снова создал достаточно моментов, чтобы не только хотя бы свести матч с "Александрией" вничью, но и выиграть – однако их всех упустил. Зато Филиппов своим точным ударом действительно создал разницу.

"Кривбасс" играл активно на старте, в частности свой шанс в штрафной площадке соперников имел Соса – форвард хозяев упал на газон, казалось, что можно ожидать любого решения, однако на 11 метров рефери не указал.

"Александрия" ответила своим шансом – классно пробивал Ковалец, но Клищук сыграл надежно.

Впоследствии Соса снова упал в штрафной "Александрии", и не заработал пенальти, а гости посадили на желтую карточку опорника "Кривбасса" Бизиману, впоследствии свою желтую получил и Микитишин. Возможно, эти две карточки повлияли на то, что никто не помешал центрбеку "Александрии" Кампушу сделать рывок через центр чуть ли не в штрафную "Кривбасса", португалец дал передачу на Смирного, еще пас на Беззеру, который оказался не на своем фланге, подача – и Филиппов классно сыграл головой.

Во втором тайме "Кривбасс" давил очень активно, у Ермакова было достаточно работы. Удар Сосы, удар Задераки, шансов было достаточно. "Александрия" уже рассчитывала на контригру, то есть нельзя сказать, что гости только отбивались.

Но не без этого компонента. Уже на последних минутах встречи "Кривбасс" снова попытался претендовать на пенальти, однако в падении Бизиманы фола Деревинский тоже не увидел.

"Кривбасс" кадрово изменился по сравнению с прошлым сезоном, и некоторые аспекты игры команде Вернидуба уже не даются так успешно. "Александрия" стала немного прагматичнее – и это отражается на результатах.

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"Кривбасс" – "Александрия" 0:1

Гол: Филиппов 45+2

"Кривбасс": Клищук – Бандейра, Романчук, Драмбаев, Кузык – Бизимана, Аморозо (Илич 75) – Жан По (Задерака 63), Лунев (Твердохлеб 75), Микитишин (Понедельник 83) – Соса

"Александрия": Ермаков – Мартынюк (Скорко 85), Шабанов, Кампос, Кравченко – Калюжный – Джевани (Козак 60), Смирный (Мишнев 60), Ковалец (Копына 71), Безерра (Погорелый 86) – Филиппов

Предупреждения: Бизимана 23, Микитишин 34, Бандейра 90+4 – Калюжный 19, Смирный 50