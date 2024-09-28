Рух - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В матче 8-го тура УПЛ "Рух" на своем домашнем стадионе во Львове будет принимать ковалевский "Колос".

Львовяне в прошлом туре смогли остановить "Динамо" и подходят к матчу с "Колосом" в отличном настроении.

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"Колос" также сейчас в хорошем расположении духа, ведь в прошлом туре команда Поздеева одержала свою первую победу в сезоне, минимально обыграв "Зврю".

Потенциально, как пишут букмекеры, шансы у львовян на победу выше, но как оно будет на деле? Посмотрим! Наш чемпионат – это всегда интересно и непредсказуемо.

Поединок "Рух" — "Колос" состоится в воскресенье, 29 сентября на стадионе "Арена Львов" во Львове. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).