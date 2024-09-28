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Сергей Косовский: По поводу матча с Динамо еще не общался с отцом

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Сын Виталия Косовского – о грядущем матче с Динамо

Сергей Косовский: По поводу матча с Динамо еще не общался с отцом

Getty Images/Global Images Ukraine

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В воскресенье "Левый берег" сыграет против киевского "Динамо". Полузащитник "желтых" Сергей Косовский поделился своими ожиданиями от игры.

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"Готовимся в привычном режиме, как и к другим матчам. Действительно, у "Динамо" сейчас непростой календарь, но у них достаточный кадровый ресурс, чтобы проводить ротацию. Уверен, что футболисты "Динамо" к матчу с нами будут готовы на 100%. Считаю, что нашему тренерскому штабу удастся решить проблему отсутствия Сухоручко и сможем подойти к игре в полной боевой готовности. Что касается меня, то в "Левом Берегу" я прогрессирую. Максимально настраиваюсь на каждую игру и стараюсь принести пользу команде.

По поводу матча с "Динамо" еще не общался с отцом, но конечно поговорим. Я с ним постоянно на связи и получаю важные советы. Важно, что все же смогли выиграть два матча и набрали шесть очков. Впереди нас ожидает ряд интересных матчей", — сказал Косовский.

Напомним, отцом Сергея Косовского является полузащитник киевского "Динамо" конца 90-х - начала 2000-х годов Виталий Косовский.

Косовский - 6-кратный чемпион Украины, 4-кратный обладатель Кубка Украины и полуфиналист Лиги чемпионов 1999 года в составе "бело-синих".

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Сергей Косовский Левый берег (Киев)
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Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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