Сергей Косовский: По поводу матча с Динамо еще не общался с отцом

В воскресенье "Левый берег" сыграет против киевского "Динамо". Полузащитник "желтых" Сергей Косовский поделился своими ожиданиями от игры.

"Готовимся в привычном режиме, как и к другим матчам. Действительно, у "Динамо" сейчас непростой календарь, но у них достаточный кадровый ресурс, чтобы проводить ротацию. Уверен, что футболисты "Динамо" к матчу с нами будут готовы на 100%. Считаю, что нашему тренерскому штабу удастся решить проблему отсутствия Сухоручко и сможем подойти к игре в полной боевой готовности. Что касается меня, то в "Левом Берегу" я прогрессирую. Максимально настраиваюсь на каждую игру и стараюсь принести пользу команде.

По поводу матча с "Динамо" еще не общался с отцом, но конечно поговорим. Я с ним постоянно на связи и получаю важные советы. Важно, что все же смогли выиграть два матча и набрали шесть очков. Впереди нас ожидает ряд интересных матчей", — сказал Косовский.