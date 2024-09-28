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Оболонь - Ингулец: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Оболонь - Ингулец: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
instagram.com/fc_obolon_kyiv
Дуэль тотальных аутсайдеров и двух худших команд УПЛ. Украинских болельщиков ожидает противостояние киевской "Оболони" Сергея Шищенко и "Ингульца" Василия Кобина.
Обоим коллективам очень нужны зачетные баллы. Обе команды еще не знали вкус побед в этой кампании украинского первенства. Сейчас столичный клуб имеет в своем активе лишь 2 зачетных балла, а представитель поселка Петрово - 4 зачетных балла.
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Поединок 8-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Оболонь" - "Ингулец" состоится в воскресенье, 29-го сентября 2024-го года, в 13:00. Встреча пройдет в столице Украины, на "Оболонь Арене".
Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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