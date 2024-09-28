ЛНЗ забил Черноморцу в раздевалку: отличился легионер – ВИДЕО

ЛНЗ и "Черноморец" играют в матче восьмого тура УПЛ. Счет во встрече был открыт на 42-й минуте.

Автором гола стал Фрэнсис Момо. Нигериец удачно сыграл на добивании после сейва голкипера гостей.

Это его второй гол за черкащан в этом сезоне.

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