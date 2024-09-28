Премьер-лига
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Карпаты – Полесье: стартовые составы на матч
Лупашко и Ашур сделали свой выбор
Фото: Карпати
В рамках восьмого тура Украинской Премьер-лиги "Карпаты" сыграют против "Полесья". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.
- "Карпаты": Кемкин – Мирошниченко, Бабогло, Жан Педросо, Сакив – Очеретько, Альварес, Чачуа – Пидлепенец, Игорь Невес, Бруниньо.
- Запасные: Кинарейкин, Тлумак, Устыменко, Рябов, Кузык, Клименко, Векляк, Костенко, Полегенько, Шах, Домчак.
- "Полесье": Волынец – Михайличенко, Виале, Чоботенко, Смоляков – Мустафаев, Мельниченко, Крушинский – Гуцуляк, Луифер, Назаренко.
- Запасные: Кудрик, Поспелов, Бристрич, Пайшао, Шастал, Таллес, Леднев, Йока, Кушниренко, Майсурадзе, Тейлор, Матич.
Перед этим туром "Карпаты" находились на 10 месте в УПЛ, а "Полесье" шло на третьей позиции. У команд восемь и 14 очков соответственно.
UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого матча. Его старт запланирован на 18:00.
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