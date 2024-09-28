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Янаков забил красивый гол в ворота ЛНЗ: арбитры просматривали VAR несколько минут - ВИДЕО
Сложный эпизод
pfl.ua
ЛНЗ и "Черноморец" завершили матч восьмого тура УПЛ. Одесситы сравняли счет во встрече на 82-й минуте.
Янаков пробил со стандарта, но голкипер Кучеренко парировал удар. Мяч полетел вверх и приземлился вблизи (или на) лицевой линии. Арбитры не проинформировали об остановке игры, так что одесситы не остановились и Янаков впоследствии попал обводным ударом в правую девятку.
Арбитры несколько минут просмотреть момент с помощью VAR. Они решили, что мяч не вышел всей своей проекцией за линию поля, поэтому засчитали взятие ворот.
Это первый гол Янакова в нынешнем сезоне.
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