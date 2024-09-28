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Янаков забил красивый гол в ворота ЛНЗ: арбитры просматривали VAR несколько минут - ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Сложный эпизод

Янаков забил красивый гол в ворота ЛНЗ: арбитры просматривали VAR несколько минут - ВИДЕО

pfl.ua

UA-Футбол
Новина українською

ЛНЗ и "Черноморец" завершили матч восьмого тура УПЛ. Одесситы сравняли счет во встрече на 82-й минуте.

Янаков пробил со стандарта, но голкипер Кучеренко парировал удар. Мяч полетел вверх и приземлился вблизи (или на) лицевой линии. Арбитры не проинформировали об остановке игры, так что одесситы не остановились и Янаков впоследствии попал обводным ударом в правую девятку.

Арбитры несколько минут просмотреть момент с помощью VAR. Они решили, что мяч не вышел всей своей проекцией за линию поля, поэтому засчитали взятие ворот.

Это первый гол Янакова в нынешнем сезоне.

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Комментарии
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
28.09.2024 в 18:13
Жоден повторне не дав ясну картинку. У будь-якому разі грати треба до свистка, а не зупинятися, якщо здалося, що м'яч залишив поле.
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Комментарии 1
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
28.09.2024 в 18:13
Жоден повторне не дав ясну картинку. У будь-якому разі грати треба до свистка, а не зупинятися, якщо здалося, що м'яч залишив поле.
Ответить
0
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