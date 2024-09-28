УПЛ. Карпаты - Полесье 1:3. Волки не по зубам львам

Тот самый хрестоматийный случай, когда обе команды больше действовали друг против друга, и против мяча, чем были заточены на создание моментов. Особенно, это касается хозяев. Такому общему сценарию игры способствовала и погода во Львове. С течением времени ливень только усиливался.

Впрочем, назвать этот поединок скучным язык точно не повернется. Наблюдать за перемещениями футболистов, и попытками нивелировать угрозу от обеих сторон было действительно интересно. Несмотря на вышеупомянутый дождь, футбол в городе Льва был более-менее качественным.

Довольно долго "львы" и "волки" не могли дойти до ворот друг друга. Однако, на экваторе первого тайма обоих наших представителей прорвало. Первые удары у обоих, и буквально за одну минуту "Карпаты" и "Полесье" обменялись голами.

Сначала Гуцуляк, уже в своем присущем стиле, сделал несколько переступов и вырезал идеальную подачу на голову Крушинского. У второго просто не было шансов не попасть в цель. Очень символично, что это взятие ворот по сути организовали воспитанники львовского футбола. К тому же, предголевую передачу отдал Мельниченко, которого "Карпаты" отдали в аренду. А ответ львовян, как уже было сказано, не заставил себя ждать. В следующей быстрой атаке паритет на табло установил Мирошниченко.

После этого игра больше открылась. По крайней мере от "Полесья". Выводить вперед житомирян мог Луифер, однако удар легионера парировал Кемкин. Впрочем, еще до перерыва подопечные Ашура все же добились своего. Забитый мяч создала пара Назаренко-Гуцуляк. Первый подал со штрафного, а второй - на этот раз уже сам выступал в роли нападающего.

Во вторую половину поединка хозяева вошли довольно мощно. Убийственная возможность была у Невеса - бразилец попал в перекладину. Однако, на этом все. Футболисты Лупашко ощутимо подсели. Опять же, "львы" фрагментарно выглядели очень активно, но дальше расклеились. Отсутствие стабильности и целостности - это ключевая проблема этого ростера "Карпат".

Такое снижение темпа от львовян ознаменовалось третьим пропущенным. Свое индивидуальное мастерство в очередной раз продемонстрировал лучший бомбардир УПЛ. Назаренко как бульдозер на дриблинге протащил мяч из центра поля и пробил в дальний угол. В принципе, игра была сделана. Все всё понимали. Не помогали коучу "Карпаты" и замены. Абсолютно все ротации Владислава Лупашко не сработали от слова совсем.

Тем не менее, и сказать, что хозяева не хотели - будет ложью. Ну просто не хватает сил у львовян, чтобы действовать в таком высоком темпе все 90 минут. И как раз в этих "паузах" соперники и наказывают "львов". Даже в этом противостоянии, в целом команды выглядели достаточно ровно. Но-но. Практически в каждом игровом компоненте "волки" были на шаг впереди своих визави. "Карпатам" пора уже понять, что они выступают в УПЛ, а не борются за право играть в элитном дивизионе...

А вот у житомирской команды все прекрасно. Длина скамейки запасных и подбор исполнителей позволяют "Полесью" проходить период адаптации под требования нового наставника, при этом добывая нужный результат.

В итоге, имеем победу одного молодого тренера над другим. Житомиряне, по крайней мере до матча "Динамо", поднимаются на вторую строчку, а львовяне буксуют в нижней части турнирной таблицы.

Фото пресс-службы ФК "Полесье"

8-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 28-е сентября

Львов, стадион "Украина"

Голы: Мирошниченко 19 - Крушинский 18, Гуцуляк 45+1, Назаренко 71

"Карпаты": Кемкин, Сакив, Педросо, Бабогло, Мирошниченко, Альварес, Очеретько (Клименко 86), Чачуа, Бруниньо (Шах 63), Пидлепенец (Костенко 46), Игорь Невес (Устименко 80).

Запасные: Кинарейкин, Тлумак, Устименко, Рябов, Кузык, Клименко, Векляк, Костенко, Полегенько, Шах, Домчак.

Главный тренер: Владислав Лупашко.

"Полесье": Волынец, Михайличенко, Смоляков, Чоботенко, Виале, Мельниченко, Крушинский (Таллес 46), Гуцуляк (Йока 89), Мустафаев (Кушниренко 56), Назаренко (Леднев 72), Луифер (Пайшао 56).

Запасные: Кудрик, Бристрич, Пайшао, Шастал, Таллес, Леднев, Йока, Кушниренко, Майсурадзе, Тейлор, Матич, Поспелов

Главный тренер: Имад Ашур.

Предупреждения: Крушинский 25.

Арбитр: Резников Денис.