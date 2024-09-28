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Полесье открыло счет в матче против Карпат, но львовяне забили через минуту
Быстро сравняли цифры на табло
Фото: ФК Полісся
"Карпаты" и "Полесье" встречаются в восьмом туре УПЛ. Обе команды ударно начали матч.
На 18-й минуте Борис Крушинский открыл счет в матче ударом головой после навеса Алексея Гуцуляка с правого фланга. Это его первый гол в сезоне.
А на 19 минуте "львы" провели контратаку, которую завершил Денис Мирошниченко ударом из пределов штрафной после паса от Пидлепенца. Это тоже для него первый точный удар в текущем чемпионате.
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