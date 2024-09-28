Гуцуляк забивает бывшей команде и выводит Полесье вперед в матче против Карпат

В добавленное время к первому тайму "волки" во второй раз в этом поединке оформляют преимущество в счете.

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В первой голевой атаке "стаи" Борис Крушинский воспользовался передачей Алексея Гуцуляка, а в этом эпизоде ​​футболисты поменялись местами.

Гол создали на единственной компенсированной к первому тайму минуте. Крушинский головой сбросил мяч во вратарскую после подачи, а Гуцуляк коленом протолкнул снаряд в сетку. Житомирский клуб снова впереди. Добавим, что в последних пяти турах УПЛ Алексей забил 5 голов и отдал 2 ассиста.