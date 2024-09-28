Пробежал пол поля и попал в девятку. Назаренко забил третий гол Полесья в ворота Карпат - ВИДЕО

"Карпаты" и "Полесье" во Львове играют календарный матч восьмого тура УПЛ. На 70-й минуте житомиряне повели в счете 1:3.

Назаренко протянул мяч со своей половины поля, вошел в штрафную и пробил в правую девятку.

Это седьмой гол Назаренко в нынешнем сезоне. Он лидирует в рейтинге бомбардиров УПЛ, опережая второго Алексея Гуцуляка на два мяча.

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